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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا سيحدث في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني؟.. رئيس الأمانة الفنية يجيب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، آخر استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة  القوى السياسية وكافة أطياف المجتمع .

 

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 وقال محمود فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تتصادف مع اليوم العالمي لحرية الصحافة ".

 

 وأضاف محمود فوزي :" عدد كبير من المدعوين من جميع الاتجاهات السياسية والفكرية والاقتصادة يشاركون في الجلسة الافتتاحية ".

 

وتابع محمود فوزي :" انعقاد الجلسة الافتتاحية في مركز القاهرة للمؤتمرات بأرض المعارض، وسوف نرى مشاركة كافة الفئات وأطياف المجتمع المصري ".

 

 وأكمل محمود فوزي :"  سيتم استعراض ما تم من إجراءات  لتنظيم جلسات الحوار الوطني، وسيكون هناك كلمات لرموز المجتمع المصري السياسية في الجلسة الافتتاحية وسيكون هناك جلستين نقاشيتين ".

 

 ولفت محمود فوزي :" الجلسات المتخصصة للحوار الوطني يشارك فيها الجميع بالحضور والحديث "، مضيفا:" الجلسة الأولى غدا تتحدث عن كيفية تحديد محاور الحوار الوطني والجلسة الثانية تتحدث عن الأحزاب والسياسية ودورها في مرحلة الحوار ".

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