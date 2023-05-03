ماذا يحدث لجسمك عند استبدال السكر الأبيض بالبني؟

يكمن الفرق بين السكر البني والسكر الأبيض السكر الأبيض عبارة عن سكر تمّ تكريره وتنقيته بشكل كامل وتكرير قصب السكر أمّا السكر البني خام غير مكرر، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ السكر البني الموجود في الأسواق هو سكر البنيّ تمّ تكراره عدّة مرّات ليصبح سكر أبيض ثمّ تمّت إضافة دبس السكر لإعطاء اللون البني.

ويجب توخّي الحذر والانتباه في انتقاء السكر البني، يختلف مذاق السكر البني عن السكر الأبيض لكن لا تختلف السعرات الحرارية بين السكر الأبيض والسكر البني، السكر الأبيض أكثر حلاوة بينما السكر الأسمر له نكهة خاصة.

كما يستخدم استخدامات كثيرة للحفاظ على البشرة فهو يعتبر مقشّر طبيعيّ يعمل على تجديد الخلايا مع بعض الإضافات البسيطة من المنزل ومن هذه الوصفات وصفة لتقشير الجسم والوجه عن طريق إضافة أي زيت للسكر وفرك الجسم والوجه بها بطريقة دائرية، ثم غسلها بماء دافئ أو بخلطه بالزيوت المعطرة أو فيتامين E أو عن طريق خلطه بالليمون أو الشوفان، وتكون النتيجة أكثر من رائعة عند خلط كلّ من السكر البني مع السكر الأبيض وأي نوع من العطور أو الزيوت المحبّبة لإضافة رائحة لطيفة ويقشّر بها الجسم، يساعد السكر البني على التخلّص من شحوب البشرة خاصّة إذا تمّ تقشير البشرة بشكل منتظم، ويمكن استخدامه كماسك مرطب للبشرة بإضافة زيت جوز الهند، وزيت الزيتون إلى السكر البنيّ وتدليك الوجه بشكل دائريّ.

وفى التقرير نعرض لكم فوائد السكر البني ما يلي وفقا لموقع هيلثى..

· مفيد في أوقات الصيف حيث يخلط مع ماء جوز الهند فيعطي شعور بالبرودة.

· يحتوي على السيلينيوم الذي يساعد على ارتخاء الأعصاب.

· يحتوي على سعرات حرارية قلية وبهذا فائدة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية.

· يحتوي على عنصر الحديد.

· يحتوي على مضادات الأكسدة.

· يعطي الطاقة.

· يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم.

· يساعد في علاج البهاق.

· يسرع عملية الأيض.