اذهب لطبيب فورًا.. 8 علامات تدل على نقص مستويات الطاقة في جسمك

دائماً ما نتجاهل بعض علامات التعب والإجهاد التي قد تظهر على أجسامنا طالما أنها لا تعيق ممارستنا لحياتنا اليومية.. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه العلامات البسيطة مثل رائحة الفم الكريهة أو الجلد الجاف أو الشعور بالصداع النصفي المزمن مؤشر لنقص مستويات الطاقة في جسمكِ منذرة بإصابتكِ بمرض ما.. اكتشف المزيد عن تلك العلامات التي يجب عليكِ ألا تتجاهليها إذا كنتِ مهتمة بصحتكِ.

أهم علامات نقص مستويات الطاقة في جسمكِ وفقا لموقع بولد سكاى..



1- فقدان الوزن المفاجئ

يمكن لفقدان الوزن بسهولة أن يشعركِ بالسعادة في بداية الأمر.. لكن مع الأسف فقدان الوزن المفاجئ ليس مؤشرًا جيدًا على الإطلاق فقد ينبئ بإصابتكِ بشيء خطير في صحتكِ ويتوجب عليكِ في المقابل زيارة الطبيب المتخصص باسرع وقت ممكن.

2- الشعور بالتعب والإرهاق

قد تشعرين طوال الوقت بالتعب والإرهاق ولا تهتمين لمعرفة سبب ذلك وهذا ليس بالأمر الجيد. فإذا لم تشعري بالتحسن مع الراحة والاسترخاء من روتين الأعمال اليومية فيجب عليكِ زيارة الطبيب لأن الشعور بالتعب المستمر ونقص الطاقة الكامنة في جسمكِ يمكن ان يكونا احد اعراض مشاكل الغدة الدرقية أو خلل بالجهاز العصبي أو الإصابة بالسرطان.

3- التعرق المفرط

إذا بدأتِ بالتعرق أكثر من المعتاد فقد يكون ذلك علامة مرتبطة بنظامكِ الغذائي الصارم الذي تتبعينه وبالتالي فقدان جسمكِ للكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة لتعزيز طاقته الايجابية. لذلك يجب إعادة النظر في ما تتناولينه من أغذية مفيدة لصحتكِ حتى تتفادى حدوث هذا العرض المزعج وإذا لم يهدأ هذا التعرق فقومي بزيارة الطبيب.. يمكن للتعرق الزائد أن يكون مؤشرًا على حدوث خلل في جهاز الغدد الصماء أو مرض بالغدة الدرقية أو انسداد الشريان التاجي.

4- جفاف البشرة

غالبًا ما تتجاهلين علامة البشرة الجافة إذ تفكرين فيها على انها مشكلة مؤقتة اصابت جلدكِ نتيجة قلة شربكِ الماء على مدار اليوم او استخدامكِ لكريم مرطب ذو تركيبة سيئة لا تناسب طبيعة بشرتكِ. لكن في الواقع قد تكون هذه العلامة واحدة من الأعراض غير الواضحة التي تشير إلى وجود مشكلة مرضية في نظام الغدد الصماء فلا تترددي باستشارة طبيبكِ.

5- تشنج العضلات

كثيراً ما نتعامل مع تشنجات العضلات على انها ليست بالعارض الخطير. ربما تكون طريقة جلوسكِ الخاطئة وراء تشنج عضلاتكِ أو ربما قلة شربكِ كمية كافية من الماء أو عدم قيامكِ بأي نشاط بدني من شأنه وذلك من شأنه منع تدفق الدورة الدموية في الجسم. مع ذلك فالشعور المستمر بتشنج العضلات قد يكون مؤشر للإصابة بمرض ما. فسارعي لزيارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي وراء ذلك وعلاجه.

6- الشعور بالدوار

ان شعوركِ بالدوخة أو الدوار هو احد علامات نقص مستوى الطاقة في جسمكِ وذلك في حالة التعب الشديد. لكن إذا انتابتكِ الدوخة بشكل مفاجىء في كل مرة تستيقظين فيها من النوم أو عند القيام من وضعية الجلوس فقد يكون ذلك من اعراض فقر الدم (الانيميا) على سبيل المثال. لذلك لا تنتظري حتى يزداد الأمر سوءً واذهبي لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة.

7- هشاشة الأظافر

يمكن لأظافركِ ان تخبركِ الكثير عن صحتكِ. إذا كانت هشة وضعيفة فهذا يشير إلى نقص نسبة الفيتامينات والمعادن في جسمكِ، إذا تغير لونها الطبيعي فهذا قد يكون مؤشر لإصابتكِ بمشكلة في الكلى أو فقر الدم أو بامراض في القلب والرئة. في هذه الحالة الرأي الطبي يفيدكِ حتماً.

8- الشعور بآلام صدرية

إذا كنتِ تشعرين بآلام صدرية أثناء ممارستكِ للتمارين الرياضية أو لأعمالكِ الروتينية اليومية ولا تقوين على المتابعة، فقد يكون ذلك من اعراض الجلطات الدموية، وهنا عليكِ زيارة الطبيب المتخصص فوراً.