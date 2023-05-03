لماذا تحولت مياه البحر الأحمر إلى اللون الوردي؟.. أستاذ بيئة يوضح

علق الدكتور محمود الحنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، على سؤال: " لماذا تحولت مياه البحر الأحمر إلى اللون الوردي؟.. وقال إن هذا الأمر ظاهرة يتميز بها البحر الأحمر، وأن هذا يعبر عن تكاثر عدد كبير من الشعاب المرجان فى وقت واحد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن المرجان يلقى البيض فى وقت واحد، وأن هذا اللون يكون ناتج عن البيض.

ولفت إلى أن هذا الأمر اكتشف بالطرق العلمية، وأن هذا الأمر طبيعى، ومن الممكن أن يسوق من الجانب السياحي، وأن الشعاب المرجانية الموجودة فى البحر الأحم رهو الأخر بالعالم.

وأوضح أن الشعاب المرجانية الموجودة في العالم ماتت بسبب التغيرات الجوية، ونتمنى الحفاظ على البيئة، و الحفاظ على مرجان البحر الأحمر.