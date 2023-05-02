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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 690 شاحنة و83 سيارة حيث شملت حركة الواردات 37000 طن بضائع ، 444 شاحنة و55سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 246شاحنة و28 سيارة . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Lanna naree وعلى متنها 32 الف طن الومنيوم قادمة من استراليا والسفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين Achille ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وسينا .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها .
 

أرصفة موانئ الهيئة استقبل إعلامي أسترالي استراليا استقبال اعلام أعلن أكس اكسبريس الأ الأحمر الاعلام

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