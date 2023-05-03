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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب القطار الكهربائي.. إغلاق كلى لطريق الأوتوستراد لمدة 30 يوما

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور الأوتوستراد بالاتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر لتنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع وكذا تطوير كفاءة لطريق الأوتوستراد بالمنطقة المُشار إليها.. على أن تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (30 يوماً فقط) اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 /5 /2023 مع التزام الشركة المنفذة بتنفيذ تجربة بالأسوار دون تنفيذ أعمال بنهر الطريق يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3-4 /5 /2023.

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يميناً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

- القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة التحويلات المرورية الخدمات المرورية السكة الحديد القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع طريق الصعيد الحر طريق الأوتوستراد

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