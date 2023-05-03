مقرر الصحة بالحوار الوطني: لدينا فرصة لصنع مستقبل بلدنا

أكدت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، أن الحوار فرصة لكل مصري أن يشارك في صنع مستقبل بلده، موضحة أن الحوار الوطني ليس لـ الخلاف، أو عمل مشكلات.

وأضافت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، خلال حوارها ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن الحوار سيجعلنا الوصول لـ مساحة مشتركة، هدفها التحسن وحل المشكلات.

وأوضحت أن ملف الصحة به مشكلات، ونحتاج طرح أفكار جديد، وعمل تقييم للموقف بصورة جيدة، معلقة :" الوضع الصحى فى مصر ليس صعب، ولكن يحتاج فقط لـ أفكار ".

ولفتت إلى أن ملف الأطباء، من الملفات المهمة، معلقة :" أن هناك احساس من طلاب الطب أنه لا يحصلون على حقوقهم، وأن 60 % من خريجي الطب يريدون السفر، وذلك أثناء حديثها مع طلاب الطب.

وأشارت إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في الطب، وعلى الجميع التحرك، لمواجهة هذا الأمر، وأنه في حالة وضع حدود بديلة لـ خريجي الطب، سيجعلهم يستمرون في مصر.