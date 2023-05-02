منظمة الصحة العالمية: السودانيون معرضون لمختلف الأمراض المعدية ويتعذر إنقاذهم.. فيديو

كشف أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، عن تردي الأوضاع الصحية في السودان جراء الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع المتمردة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ"فضائية القاهرة الإخبارية"، إن 16 مليون مواطن سوداني يعانون أزمات صحية ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المنظمات الأممية.

ولفت إلى أن هناك نحو 4 ملايين امرأة حامل و50 ألف طفلا يعانون نقصا حادا في التغذية ولم يستطيعوا الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، مشيرا إلى وجود شلل تام أصاب نظام التقصي الوبائي الذي يتابع نمط الأمراض المعدية كالملاريا والحمى النزفية.

وأشار إلى انقطاع متكرر للمياه، وتوقف مختبر الصحة العامة في الخرطوم عن العمل شل قدرتنا على التعرف على الأمراض التي تنشأ جراء النواقل مثل البعوض الحامل للملاريا.

وألمح إلى أن 24000 امرأة مقدر لهن وضع مولودا خلال الأسابيع القادمة لن يتمكن من الوصول إلى الخدمات الصحية وهن عرضة لمخاطر الإصابات الوخيمة والوفاة.