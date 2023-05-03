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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«تعليم البحر الأحمر» تحصد المركز السابع في مسابقة التصوير الفني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر،أمس الثلاثاء، حصول الطالبة ماريا روماني عطا، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة الغردقة التعليمية، على المركز السابع في الجمهورية في مسابقة التصوير الفني لعام 2022/ 2023.

وتقدّم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بالتهاني للطالبة الفائزة، وإلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لدعمه للطلاب الموهوبين والمبدعين والعمل على تنمية مهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق.

وفى سياق آخر شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أمس الثلاثاء، المعرض الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي نظمته مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر في المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة.

وأشاد السكرتير العام بروح التعاون الذي لمسه في فريق رعاية الطلاب ومدى الحرص والاهتمام والانتظام من المديرية في كل ما يعود بالخير والنفع في نفوس الطلاب، مثمنًا الجهد المبذول في مراكز الأنشطة الطلابية على مستوى مدارس البحر الأحمر. 

البحر الأحمر التربية والتعليم السكرتير العام المساعد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تعليم البحر الأحمر

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