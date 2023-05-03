مقررة لجنة الصحة بالحوار الوطني: أتمنى وجود جهة واحدة مختصة بالقطاع الطبي بأكمله|فيديو

أكدت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، أن إنجلترا بعد أزمة فيروس كورونا، فتحت الباب لـ الأطباء المصريين، وأتاحت العمل دون الحصول على المعادلة.

وأضافت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، خلال حوارها ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، أن الفترة الأخيرة هناك تعديل داخل كليات الطب، من أجل تدريب الأطباء، معلقة :" أنا استاذة بكلية الطب و التدريب إلزامي لمدة عامين ".

وأوضحت أنه سيتم فتح الباب لـ تدريب الأطباء، وأنه ستكون هناك تسهيلات لـ خريجى الطب، وأن الدولة تسعى لـ التخفيف على خريجى الطب.

ولفتت إلى أن مصر بها مستشفيات كثيرة جدًا، وأن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على تطوير التعليم، مؤكدة: "لدينا مستشفيات جامعية تابعة لـ التعليم العالي، ومستشفيات حكومية تابعة لـ وزارة الصحة".

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يكون لدينا جهة واحدة مختصة عن القطاع الطبي بأكمله، و ذلك حتى لا نشعر بحالة من البعد، طالبت بعمل شبكة جماعية بين جميع المستشفيات، حتى يكون هناك تواصل بين جميع المستشفيات لحل أى مشكلة، أو التواصل مع الأطباء.

وكشفت أن:" نحن فى حاجة لـ أن نري بعض، وان يكون هناك تعاون، وأنه من الممكن أن يتم ربط من خلال نظام على الموبايل".