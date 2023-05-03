اشتباكات ونهب بنوك وسرقة سفارة..بيان جديد لـ الجيش السوداني حول الميليشيا المتمردة

أصدر الجيش السوداني، فجر اليوم الأربعاء، بيانًا جديدًا بشأن تطورات الأوضاع، حيث أكد أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة.

وأوضح الجيش السوداني أن المليشيا تواصل القصف العشوائي لبعض المواقع بما فيها الأحياء السكنية واستمرار التحركات العسكرية، والارتكاز داخل بعض الأحياء وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح.

وأضاف أنه تم رصد حدوث اشتباك بين المتمردين في شرق النيل بالمنطقة الواقعة بين كبرى الكرياب ومرابيع الشريف بسبب شروع مجموعة منهم في الهروب، كما كشف عن استمرار أعمال كسر ونهب البنوك حيث تعرض بنك فيصل الإسلامي وبنك المزارع والمال المتحد، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط إستاد الهلال بأم درمان.

ولفت الجيش السوداني في بيانه إلى أن المتمردين قاموا أيضًا بنهب وقود من طلمبة مخطط اللؤلؤة.

وتابع “في إطار اعتداءاتهم المتكررة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، أبلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة برادو موديل ٢٠١٧ باللوحة الدبلوماسية ٢-٢٥”.

وأكد أنه تم رصد أهداف معادية تم التعامل معها في مناطق متفرقة من العاصمة، فضلًا عن رصد هروب أعداد كبيرة من المتمردين بأم درمان متجهة إلى الغرب.

وجدد الجيش في بيانه الدعوة لأفراد المليشيا المتمردة بالاستفادة من عفو القائد العام للقوات المسلحة والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء السودان والنأي بأنفسهم عن التمادي في مغامرة التمرد الخاسرة.

وعبرت القوات المسلحة عن بالغ تقديرها لشعبها الصامد علي وقفته الصلبة بجانب قواته المسلحة التي تعده بقرب النصر.