مفوضية حقوق الإنسان: الوضع في السودان يتأزم يومًا بعد يوم .. فيديو

قال الدكتور رفعت ميرغني، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، لـ"القاهرة الإخبارية" إن الوضع في السودان يتأزم يومًا بعد يوم.

وأضاف أن الهدنة يجب أن تُحترم حتى تتمكن المرافق من استعادة عملها، لافتًا إلى أن هناك مشكلات متفاقمة في جميع المرافق وخاصة القطاع الصحي.

وأوضح أن العنف يزداد في البلاد ما يستحيل معه أي تحسن في الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أن هناك حتمية لوقف إطلاق النار أو حتى الاتفاق على هدنة طويلة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.