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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل تتويج تشارلز.. اعتقال رجل ألقى طلقات نارية على قصر باكنجهام

صدى البلد

أعلنت شرطة لندن أنها تمكنت من اعتقال شخص متهم بإلقاء أشياء تشبه خراطيش الطلقات النارية، على قصر باكنجهام البريطاني.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت سكوتلانديارد إنه تمت إحاطة المكان بعد اعتقال الرجل في حوالي الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء بعد اقترابه من بوابات القصر، حيث تم القبض عليه بشبهة حيازة سلاح هجومي.

ولم ترد تقارير عن إطلاق أعيرة نارية أو إصابة الضباط أو الجمهور، بينما قالت الشرطة إنه لا يتم اعتبار الحادث عملًا إرهابيًا حتى الآن، حيث يتم التعامل معها الآن كحادثة صحة نفسية مفردة.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إنه تم تفتيش الرجل وعثر معه على سكين، لكنه لم يكن يحمل مسدسًا.

وتم إلقاء القبض على الرجل، أمس الثلاثاء، في حادث يسبق تتويج الملك تشارلز الثالث بأيام.

ويأتي هذا الحادث قبل 4 أيام فقط من حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي سيحضره العديد من زعماء العالم، إضافة إلى أفراد العائلة الملكية البريطانية.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم العثور على الرجل بحوزته حقيبة مشبوهة، حيث تم تنفيذ انفجار محكوم كإجراء احترازي بعد تقييم من المختصين.

وحسب "بي بي سي"، لم يكن الملك تشارلز وزوجته كاميلا في القصر وقت الاعتقال.

تتويج الملك تشارلز الثالث تتويج الملك تشارلز تشارلز تشارلز الثالث هيئة الإذاعة البريطانية العائلة الملكية البريطانية

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