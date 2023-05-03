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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية: المساجد تحوّلت إلى منارات للعلم والدعوة وتصحيح المفاهيم

ليلة دينية بأوقاف
ليلة دينية بأوقاف المنتزه بالإسكندرية

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أمس الثلاثاء، فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد المندرة البحري التابع لإدارة أوقاف المنتزة، وذلك برعاية من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمد عباس المغني أستاذ الدعوة والعقيدة بكلية أصول الدين والدعوة، والشيخ على البنا مدير عام إدارة أوقاف المنتزه، والشيخ رأفت عبدالعزيز إمام وخطيب المسجد ومفتش المتابعة بالمديرية وعدد من الأئمة والمفتشين بالإدارة.
 

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وقد أشاد الشيخ سلامة عبدالرازق بالحضور الكثيف الذي يدل على ثقة الناس بوزارة الأوقاف ودعاتها وعلمائها وقياداتها، مبينا أن وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبي دعويا واجتماعيا حيث تحولت المسجد إلى منارات للعلم والدعوة وتصحيح المفاهيم لتكون نبراسا يهدي الحيارى ويرشد المسترشدين.

وأكد وكيل الوزارة أن على الدعاة في هذه المرحلة ان يكثفوا جهودهم وان يقوموا بحق هذا الدين العظيم وأن يبذلوا قصارى جهدهم في تنقيته من كل دخيل وان يعيدوا الناس إلى صحيح الدين ووسيطته بعلم ورحمة ممتثلين قول الله عزوجل "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".

وأشاد الجمهور بهذا اللقاء والأنشطة التي تقيمها وزارة الأوقاف والتي اكتظت بها المساجد لتحمي أبنائنا من التعصب الأعمى والفكر المتشدد المبنى على غير صحيح علم، مطالبين بتكرار هذه الأمسيات والندوات فهي حصن أمين. 

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