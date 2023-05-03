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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الإمارات اليوم.. اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم.. اعتقال رجل مسلح قرب قصر باكينجهام.. ومساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

صحف الإمارات
صحف الإمارات

اعتقال رجل يشتبه بأنه مسلّح قرب قصر باكينجهام

6 قتلى و30 مصاباً بعاصفة ترابية في إلينوي الأمريكية

احتجاجات فلسطينية على وفاة المعتقل خضر عدنان في سجن إسرائيلي

مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، فيما تم التركيز على أزمة السودان وتطورات الأوضاع بها.

وذكرت صحيفة “الخليج”، أن رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اقترح أمس الثلاثاء، خمس أولويات لوقف التصعيد بالبلاد بين الأطراف المتنازعة، موضحًا أن الأولوية الأولى هي “وقف فوري لإطلاق النار يكون خاضعاً للمراقبة حتى تتوفر السلامة للمواطنين والأجانب في مناطق القتال”.

أما الثانية فهي اتفاق لإنشاء ممرات إنسانية دائمة، وموثوقة، وآمنة، وحماية البنية التحتية الحيوية، والثالثة هي حوار عاجل بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار.

والأولوية الرابعة هي إشراك المدنيين السودانيين في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف الحرب وإحلال السلام، وتتمثل الخامسة في استئناف العملية السياسية والانتقال الديمقراطي.

عربيًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت اليوم الأربعاء، أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت الخارجية السعودية إن المجموعة المسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وحول فلسطين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذائف صاروخية، أمس، من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل، وسقطت جميعها في منطقة مفتوحة، فيما أكدت الغرفة المشتركة التي تمثل الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، بعد وفاة خضر عدنان المعتقل لدى إسرائيل بعد 86 يوماً من إضرابه عن الطعام، وتسببت وفاته في تنديد واسع وأدت إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن شرطة لندن أعلنت اعتقال رجل "يشتبه بأنه مسلّح" اقترب من سياج قصر باكينجهام ورمى أغراضًا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

وجاء في بيان للشرطة أن "طوقًا أمنيًا فرض بعدما عثر بحوزة الرجل على حقيبة مشبوهة" مشيرة إلى أن خبراء عمدوا إلى تفجيرها احترازيًا.

ومن الصحيفة ذاتها، تسببت عاصفة ترابية في حوادث مرورية أمس أدت إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين وإغلاق طريق سريع في ولاية إلينوي الأمريكية.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” أن مسؤولين أمريكيين قالا، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.
 

الامارات اليوم خضر عدنان سجن اسرائيلي مساعدات أمريكية أوكرانيا السودان باكينجهام

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