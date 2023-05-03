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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 190 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

صدى البلد

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 3-5-2023 استقرارا نسبيا .. وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم في محال الجزارة.

ووفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي وما أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

نستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم المستوردة، بالإضافة إلى أسعار الكبدة والسجق وجميع مبيعات الجزارة. 

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تبدأ أسعار اللحوم البلدي في وزارة الزراعة من 190 جنيها للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين تبدأ اللحوم الكندوز من 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 220 - 320 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيهًا وفقًا للقطعية.

سعر اللحم الجملي 

وتراوح سعر اللحم الجملى بين 200 و240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 250 و300 جنيه، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 220 جنيهًا للكيلو، والسجق البلدي 240 جنيهًا.

سعر اللحوم اليوم 

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 280 و320 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 270 و340 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم 

تراوحت أسعار اللحوم المكعبات بين 250 و260 جنيهًا للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 260 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة 

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجّل سعر اللحم الضأن 180 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجّل 120 جنيهًا.

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