درع عيد العمال.. شهادة تميز جديدة لإبداعات «سك العملة»

في عيد العمال من كل عام يتجدد موعدنا مع إبداع جديد وشهادة تميز لمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» حيث يتم تصميم درع تذكاري يجسد إسهامات العمالة المصرية في مسيرة بناء وتقدم الوطن، بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.





ويحمل درع هذا العام شعارًا يبدأ بالآية القرآنية: «فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين»، ويضم صورة مجسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يحيط بها أغصان الزيتون وعلم مصر ويحمل عبارة «حفظ الله مصر أرضًا وشعبًا وقائدًا»، ويضم شعار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على نحو يعبر عن حفظ الله الدائم لمصر في كل حين رغم الأزمات والتحديات المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتداعيات السلبية للحرب بأوروبا، ويعكس الدرع نموذجًا متفردًا لدقة وبراعة جهود المصممين والمنفذين في التصميم والتنفيذ وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والماكينات الحديثة بدءًا من تكوين المجسم والحفر عليه، وطلائه واستخدام فنون الكتابة المختلفة.



والمتأمل في درع عيد العمال هذا العام يدرك جودة التصميم والتنفيذ والإنتاج من خلال فريق عمل محترف يشرف على أدائه اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة الذي أشار إلى الحرص على المشاركة كل عام بعدد من التصاميم المختلفة لدرع عيد العمال ليتم اختيار أفضلها، ومن ثم تتكاتف جميع الجهود في هذا الصدد للخروج بتحفة فنية ذات طابع مختلف، ومذاق خاص تحمل رسالة هادفة تعبر عن تحديات وإنجازات كل مرحلة بذاتها.

تحرص وزارة المالية ممثلة في «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة» على توثيق الأحداث والمناسبات المختلفة من خلال إبداعات فنية تشمل دروعًا قومية وميداليات وأوسمة ونياشين وأنماط التميز، فضلًا على سك عملات معدنية توثق الإنجازات والمشروعات القومية فى ذاكرة المصريين، إضافة إلى إنتاج أختام شعار الجمهورية بما يستكمل مسيرة الثراء الحضارى في الحفاظ على الهوية المصرية ببراعة الانامل الذهبية التي تترجم الأفكار إلى تصميمات فريدة بدقة بالغة.