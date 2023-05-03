نشرة المرأة.. طريقة وضع الشاي في الأطعمة وخطوات للحماية من نزلات البرد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

قدمت الشيف غادة الغزاوي، طريقة تخزين الكرفس، إذ يعتبر من أشهى أنواع الخضرة التى تعطي للطعام مذاق ورائحة مختلفة، مما يجعل ربة المنزل لا تستغني عنه،فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك طريقة تخزين الكرفس وفوائده.

عشق الكثير من الأشخاص تناول الشاي، ولكن تجهل بعض ربات البيوت أن مكون الشاي يتم وضعه فى هذه الأطعمة أثناء طهيها.

لذلك نقدم لكم من خلال «صدى البلد» أطعمة يمكن استخدام الشاي في طهيها، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

بعد ظبط مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون، فسوف نقوم بذكر خطوات بسيطة كي توضح لكم اللحوم السليمة من الفاسدة.

يشهد الطقس خلال الفترة الحالية، تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة بين الليل والنهار، إذ تميل الأجواء خلال الساعات الأولى من الصباح، والمتأخرة من الليل، إلى الطقس البارد، كما تسيطر الأجواء الساخنة خلال ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة،وهو ما يسبب للبعض الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لا سيما أصحاب الأجهزة المناعية الضعيفة.