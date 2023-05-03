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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. طريقة وضع الشاي في الأطعمة وخطوات للحماية من نزلات البرد

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

الطريقة الصحيحة لتخزين الكرفس واكتشفي فوائده

قدمت الشيف غادة الغزاوي، طريقة تخزين الكرفس، إذ يعتبر من أشهى أنواع الخضرة التى تعطي للطعام مذاق ورائحة مختلفة، مما يجعل ربة المنزل لا تستغني عنه،فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك طريقة تخزين الكرفس وفوائده. 

أسرار الشيفات.. طريقة وضع الشاي فى هذه الأطعمة

عشق الكثير من الأشخاص تناول الشاي، ولكن تجهل بعض ربات البيوت أن مكون الشاي يتم وضعه فى هذه الأطعمة أثناء طهيها.

 لذلك نقدم لكم من خلال «صدى البلد» أطعمة يمكن استخدام الشاي في طهيها، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

بعد ظبط مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون، فسوف نقوم بذكر خطوات بسيطة كي توضح لكم اللحوم السليمة من الفاسدة.

ازاي نحمي أنفسنا من نزلات البرد؟.. نصائح هامة

يشهد الطقس خلال الفترة الحالية، تقلبات ملحوظة في درجات الحرارة بين الليل والنهار، إذ تميل الأجواء خلال الساعات الأولى من الصباح، والمتأخرة من الليل، إلى الطقس البارد، كما تسيطر الأجواء الساخنة خلال ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة،وهو ما يسبب للبعض الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لا سيما أصحاب الأجهزة المناعية الضعيفة.

اثارت الجدل المرأة والصحة م تابعي السوشيال ميديا نشر موقع “صدى البلد ​​​​​​​health

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