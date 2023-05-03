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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

طرق التفرقة بين اللحوم
طرق التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة

بعد ظبط مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون، فسوف نقوم بذكر خطوات بسيطة كي توضح لكم اللحوم السليمة من الفاسدة.

 

طرق التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة

 

وهناك بعض العلامات الواضحة التي تؤكد فساد اللحم، وعدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي، وفقا لما نشر في موقع dishesideas، وتشمل :

 

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_ لا ينبغي أن تكون رائحة اللحوم السليمة غير طبيعية ، لكن اللحوم الحمراء الفاسدة لها رائحة كريهة.

_ يمكن التخلص من رائحة اللحوم السليمة عن طريق غسلها وطهيها، ولا يمكن لتذوق رائحة اللحوم الحمراء بعد طهيها.

طرق التفرقة بين اللحوم السليمة والفاسدة

 

_ يجب أن يكون لون اللحوم الحمراء النيئة أقرب ما يكون إلى حالتها الطبيعية ؛ حيث أن لحم الضأن الصحي هو لون أحمر وردي فاتح، أما بالنسبة إلى لحم العجل فله لون أحمر أغمق.

_ يجب أن يكون قوام اللحم السليم صلبًا، ولكن ليس جافًا؛ حيث أن اللحوم الفاسدة  تظهر عليها بعض النعومة والتجاعيد والقوام الجفاف.

اللحوم المذبوحة المجازر اللحوم السليمة اللحوم الفاسدة

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