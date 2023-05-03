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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علشان ميضحكش عليك.. علامات تكشف البطيخ الفاسد

علامات تكشف البطيخة
علامات تكشف البطيخة القرعة من الحمراء

مع بداية موسم البطيخ وانتشاره في الأسواق، قد يشعر البعض بالحيرة من اختياره الثمرة بنفسه خوفا من أن تكون بلا طعم لذا يترك هذه المهمة على البائع، والذي يمكن أن يغشك أيضا.

 

علامات تكشف البطيخ الأقرع من الحمراء

هناك بعض العلامات التي تظهر على البطيخ وتكشف ما إن كان فاسدا أم لا قبل شرائه، و لتجنب وقوعك في شباك الغش مع البائعين، ومن أبرزها، ما يلي :

 

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- الشقوق :

وقد يعني وجود الشقوق داخل ثمرة البطيخ أنها تعرضت للمواد الكيميائية.

 

_ وجود عفن :

 لابد من التحقق من وجود أي عفن على الثمرة من الخارج؛ حيث تشير بقع العفن الداكنة على البطيخ من الخارج إلى تلفها.

 

_ لون القشرة :

ويمكن أن يوضح لون قشرة البطيخة السليمة، والذي يجمع ما بين القاتم والفاتح على صلاحية البطيخة ومدى حلاوة مذاقها؛ حيث أن اللون الأسود المنتشر على البطيخ من علامات الفساد.

 

_ سطحها ناعم :

ويجب ان يكون سطح البطيخة لامع، وعكس ذاك يدل عل فسادها.

 

علامات تكشف البطيخ الأقرع من الحمراء

 

- الحجم :

ولا يجب ان تختار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل يفضل اختيار البطبخ متوسط الحجم.

 

-  الوزن :

يجب أن تكون البطيخة مليئة باللب والعصارة، وهذا يعني أن وزنها ثقيل إلى حد ما.

 

- الجذع الأصفر :

يجب أن يكون جذع البطيخ أصفر اللون، وهي علامة على حلاوة طعم البطيخة.

 

- الرائحة :

عند الشعور بأن البطيخ له رائحة لاذعة أو نفاذة، فهذا يعني أنه فاسد، ويجب التخلص منه.

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