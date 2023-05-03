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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبعوث مجلس السيادة: أي مساعٍ لتفكيك السودان ستضر الإقليم كله

مبعوث رئيس مجلس السيادة
مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني

قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني: “إننا نتوقع من كل الدول العربية الشقيقة أن تكون حريصة على أمن واستقرار السودان ورفاهية المواطن السوداني”.

وأضاف،  خلال لقاء خاص بثته «القاهرة الإخبارية»: «نثق في أنهم جميعا سينخرطون معنا في هذا الاتجاه، ويفرقون بين الشرعية التي تمثلها القوات المسلحة وبين من يتمرد كمثل هذه المليشيا التي أحدثت دمارا وانقلبت على القوات المسلحة السودانية بغرض الاستيلاء على الحكم».

وتابع: «التقيت بالأخ سامح شكري، وزير الخارجية، وتحدثنا بعمق وصراحة من منطلق الإخاء الذي يجمع بيننا كدولتين ربطت بيننا أواصر قوية، وأبدى استعداد مصر الشقيقة للوقوف مع السودان في هذه المحنة بما يحافظ على استقرار وأمن السودان، قناعة من مصر وكل قادتها والرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه إذا ما تعرض السودان إلى أي مساعٍ من أي طرف لتفكيكه سيتضرر جميع الإقليم ومصر والأمن الحيوي لمصر».

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