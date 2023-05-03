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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قنابل الضحك.. هيفاء وهبي تشارك كواليس فيلم رمسيس باريس

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، صورًا وفيديوهات من كواليس فيلم “رمسيس باريس”، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”.

وعلقت هيفاء وهبي كاتبة: “قبل الاكشن بلحظات ما يعود بسمع ولا بشوف ولا بضحك بخاف يبلش المشهد وانا مش مركزة وخصوصا اني قاعدة مع قنابل الضحك”.

وكشفت الفنانة هيفاء وهبى عن بعض التفاصيل الخاصة بفيلمها الأخير “رمسيس باريس” والذى يعرض حاليا ضمن قائمة أفلام موسم عيد الفطر. 

وقالت هيفاء وهبى فى مداخلة ببرنامج “بحب السينما” والذى يقدمه الإعلامى شريف نور الدين عبر إذاعة ميجا FM: شخصية "حنين" تشبهها إلى حد ما وخاصة فى خفة دمها وهو ما أشتهر به وسط الأصدقاء المقربين لى. 

وأضافت هيفاء وهبى: قمت لأول مرة بتلحين أغنية فى فيلم "رمسيس باريس"، وهى الأغنية التى كتب كلماتها الشاعر أحمد رمزى.

وأوضحت هيفاء وهبى: "كون أن الفيلم كوميدى كان ذلك عاملا محفزا لى للمشاركة فى الفيلم فضلا عن أن الفيلم يشارك فيه أيضا مجموعة من الأبطال الكوميديانات، كما أن العمل قائم على كوميديا الموقف وكنت مكسوفة فى بداية التصوير، خاصة أن شخصية “حنين” تعتبر نفسها شخصية مهمة ولكن حقيقة الأمر هى شخصية “هطلة”. 

الفنانة هيفاء وهبي هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” رمسيس باريس كواليس فيلم “رمسيس باريس”

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