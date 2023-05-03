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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 3.500 كيلو مواد مخدرة بحوزة عاطل في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطل بحوزتهم 3.500 كيلو هيروين قبل ترويجها على المواطنين، كما تم ضبط بحوزته ميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالى بحوزة المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

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وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام عاطل بترويج صفقة هيروين على عملائه فى القليوبية تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وتبين انه عاطل وله معلومات جنائية وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن 3,500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول وميزان حساس وسلاح أبيض واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع  وتحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق بحبسه.

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