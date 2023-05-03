كاتب صحفي: اهتمام اليابان بمصر بدأ في الثمانينيات ببناء الأوبرا

أكد الدكتور إبراهيم البهي، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لـ مصر خلال الأيام الماضية، كانت لها أهمية كبيرة، وتعتبر هذه الزيارة الأولى له للمنطقة، ولمصر.

وأضاف البهي، خلال حواره على التلفزيون المصري، أن رئيس الوزراء الياباني، كان حريصًا زيارة مصر، لمكانتها ولكون مصر هي مركز القوة في المنطقة، كما أن الشعب الياباني يعشق الشعب المصري، معلقًا: "اليابانيون أصحاب حضارة، ويعلمون جيدًا معنى الحضارة المصرية".

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين مصر واليابان، منها: "المتحف المصري الكبير، والأوبرا، ومشروع تطبيق التعليم الياباني في مصر والخط الرابع للمترو، والكثير من المشروعات المشتركة".

وأوضح أن اهتمام اليابانيين بمصر بدأ في الثمانينيات ففي هذا التوقيت قاموا ببناء الأوبرا، وكانت التكلفة الكاملة على اليابان.

وتابع: "رئيس حكومة اليابان حمل عددا كبيرا من الرسائل المهمة، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر".