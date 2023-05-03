الشاعر أحمد قنديل يكشف تفاصيل فعاليات المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي

قال الشاعر أحمد قنديل أمين عام المهرجان العربي الدولي للإبداع الأدبي والفنون، إننا راعينا ونحن ندعو شعراء الوطن العربي إحداث التواصل الإيجابي بين الفن والشعر والجمهور بعد أن فُصل بينهم لفترة بسبب الأحداث الطبيعية وفيروس كورونا".

وأضاف "قنديل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: المهرجان يستهدف التواصل بين الشعوب العربية ممثلة في قصيدة الشعر والفن التشكيلي وبعض الفاعليات الأدبية، بالإضافة إلى تفعيل دور الكلمة في بناء الفكر المستنير.

وأكد: "النسخة الأولى كانت في مطروح وحققت نجاحا كبيرا، اما النسخة الثانية فهي في المنيا، وتم تسليط الضوء على الأدب والثقافة والشعر ووجدنا إقبالا جماهيريا كبيرا من السكان المحليين، بالإضافة إلى ضيوف المهرجان، دعونا المشاركين بناء على معرفة شعرية أدبية سابقة، وراعينا في الدعوة الشعراء المحققين والفن التشكيلي المحقق والقدرة على الوصول للجمهور من خلال أفكارهم، فشارك عدد كبير من الشعراء والتشكيليين من السعودية وسلطنة عمان والجزائر وتونس وموريتانيا والعراق وفلسطين وسوريا".



وتابع: "نريد أن نعيد الجمهور للشعر والشعر للجمهور، وثقنا ذلك كله في كتاب أسميناه المنيا .. ملحمة الدم والعسل وهو كتاب عبارة عن 200 صفحة يتحدث عن المنيا وتاريخها، حيث اخترنا المنيا كي تستضيف المهرجان".