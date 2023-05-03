صفقة بـ 2 مليون جنيه.. سقوط تاجر كوكايين في الإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة الجمرك، وضبط بحوزته “كمية من مخدر الكوكايين – 50 قرصا من عقار إكستاسى المخدر – مبلغ مالى - طبنجة صوت – هاتف محمول – ميزان حساس”.

وبمواجهته، اعترف بتحصله على المواد المخدرة من شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته “كمية من مخدر الكوكايين وزنت 500 جرام – 900 قرص من عقار إكستاسى المخدر – كمية من المادة الفعالة لمخدر إكستاسى (M D M A) – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس”.

وبمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,250,000 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.