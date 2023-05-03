بعد انتشار الشائعات.. 11 علامة لاختيار البطيخ الجيد

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن علامات سلامة البطيخ وكيفية اختيار البطيخ الجيد والابتعاد عن البطيخ الفاسد، وذلك بعد جدلا واسعا أثاره البطيخ خلال الفترة الراهنة بعد شائعات كثيرة طالت محصول البطيخ منها الإبتعاد عن تناوله خلال الأيام الحالية.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري كيفية شراء بطيخ سليم



1- أن تكون البطيخة ذات لون أخضر داكن ويفضل أن تكون لامعة.

2- يجب أن لا يقل وزن البطيخة عن 5 كيلو.

3- أن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

4- أن لا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

5- أن يتناسب حجم البطيخة مع وزنها.

6- يجب أن تعرف أن تخزين البطيخ ومدى تعرضه للشمس يؤثر في مذاقه.

7- لا مانع من شراء البطيخة ذات البقعة الصفراء الداكنة.

8- إذا كان هناك ثمرتان من البطيخ بنفس الحجم فالأثقل هي الأفضل.

9- سماع صوت مكتوم عند الطرق.

10- صعوبة خدش جلد الثمره من الخارج بالأظافر.

11- دقة عنق البطيخة الواصل بالعرش وجفاف المحلاق المقابل لعنق الثمرة.