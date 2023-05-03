اشتروا أراضٍ وعقارات .. 3 تجار سلاح يغسلون 31 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذين من محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامهم بـ(شراء الأراضى الزراعية والعقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.