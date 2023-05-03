عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: جميع كميات القمح الموردة بالدقهلية درجة نقاوتها 23.5 قيراط

توريد القمح
توريد القمح

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن جميع كميات القمح المحلي المورد من المزارعين بالمحافظة درجة نقاوته 23.5 قيراط بفضل جودة زراعته. 

وأكد دايرة أن لجان تفتيش مديرية التموين بالدقهلية ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء تمكنت من ضبط 62 طن قمح مهرب قبل نقلهم من محافظة الدقهلية إلى محافظة الغربية.

التموين: استلام 685 ألف طن قمح عبر 420 موقعاً على مستوي الجمهورية

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الشروط

ونوه السيد دايرة، في تصريحات صحفية، بأنه تم مصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصومعة بالمحافظة مع إخطار النيابة العامة باتخاذ اللازم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى وجود لجان تفتيش على مصانع الاعلاف ومصانع السمك ومباحث التموين لمنع استخدام القمح في تصنيع الاعلاف، طبقا للقرار الوزراي الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بحظر استخدام القمح في تصنيع الاعلاف.

وأوضح دايرة، أن معدل التوريد اليومي يبلغ ١٣ ألف طن قمح، وأن ذروة التوريد تبلغ ١٥ الف طن، مشيرا إلى ان حجم التوريد المحلي حتى الان من مزارعي محافظة الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد بلغ 90 ألف طن، ومن المستهدف توريد 282 ألف طن قمح محلي لمحافظة الدقهلية.

تأتي محافظة الدقهلية من المحافظات الاعلى توريدا على مستوى محافظات الجمهورية، بعد محافظة الشرقية، وذلك بفضل المساحة المنزرعة بها التي زادت هذا العام من  262 الف فدان إلى  272 الف فدان.

وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد القمح محصول القمح اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

موضوعات متعلقة

التموين: توريد 800 ألف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء الموسم

ترشيحاتنا

وزير الصحة: نقل أطنان من المساعدات الطبية إلى السودان خلال ساعات

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مهرجان جمعية الفيلم| السقا ينافس عز.. ومنى زكي تشارك بـ "أصحاب ولا أعز".. وحسين فهمي ضيف الشرف

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ