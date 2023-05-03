التموين: جميع كميات القمح الموردة بالدقهلية درجة نقاوتها 23.5 قيراط

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن جميع كميات القمح المحلي المورد من المزارعين بالمحافظة درجة نقاوته 23.5 قيراط بفضل جودة زراعته.

وأكد دايرة أن لجان تفتيش مديرية التموين بالدقهلية ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء تمكنت من ضبط 62 طن قمح مهرب قبل نقلهم من محافظة الدقهلية إلى محافظة الغربية.

ونوه السيد دايرة، في تصريحات صحفية، بأنه تم مصادرة الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصومعة بالمحافظة مع إخطار النيابة العامة باتخاذ اللازم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى وجود لجان تفتيش على مصانع الاعلاف ومصانع السمك ومباحث التموين لمنع استخدام القمح في تصنيع الاعلاف، طبقا للقرار الوزراي الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بحظر استخدام القمح في تصنيع الاعلاف.

وأوضح دايرة، أن معدل التوريد اليومي يبلغ ١٣ ألف طن قمح، وأن ذروة التوريد تبلغ ١٥ الف طن، مشيرا إلى ان حجم التوريد المحلي حتى الان من مزارعي محافظة الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد بلغ 90 ألف طن، ومن المستهدف توريد 282 ألف طن قمح محلي لمحافظة الدقهلية.

تأتي محافظة الدقهلية من المحافظات الاعلى توريدا على مستوى محافظات الجمهورية، بعد محافظة الشرقية، وذلك بفضل المساحة المنزرعة بها التي زادت هذا العام من 262 الف فدان إلى 272 الف فدان.