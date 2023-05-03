دوري القسم الثاني.. مواجهات قوية بالجولة الـ 24 في مجموعة الصعيد غدا

تنطلق منافسات الجولة 24 بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد غدا، الخميس، وتشهد الجولة مواجهات نارية، بين الجونة وبترول أسيوط، ولافينا اف سي وملوي والنصر للتعدين ومصر للمقاصة، لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز.



١-الجونة مع بترول أسيوط



يستضيف فريق الجونة بقيادة أحمد بيبو نظيره فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبدالمنعم في مواجهة هامة ومرتقبة للفريقين، حيث يسعى فريق الجونة إلي مواصلة الانتصارات والحفاظ علي صدارة المجموعة للصعود للدورى الممتاز، بينما يسعى أبناء هشام عبدالمنعم في اللحاق بصدارة المجموعة ومن ثم العودة مجددا للدورى الممتاز .



يدخل فريق الجونة اللقاء وهو في المركز الثانى برصيد ٥٠ نقطة بنفس عدد النقاط مع فريق لافيينا ، بينما فريق بترول أسيوط بالمركز الثالث برصيد ٤٧ نقطة .

٢-لافيينا مع ملوى

يستضيف فريق ملوى نظيره فريق لافيينا اف سي متصدر جدول تريب المجموعة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، في مواجهة قوية ومرتقبة حرصا من فريق لافيينا علي مواصلة الانتصارات والحفاظ علي صدارة المجموعة .



يدخل فريق لافيينا اللقاء محتلا صدارة مجموعة الصعيد برصيد ٥٠ نقطة ، بينما يحتل فريق ملوى المركز الرابع عشر برصيد ١٨ نقطة .



٣-النصر للتعدين مع مصر للمقاصة



يحل فريق مصر للمقاصة ضيفا على فريق النصر للتعدين بقيادة أشرف عرب على ملعب النصر للتعدين بأدفو ، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

يدخل فريق التعدين اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد ٤٣ نقطة، بينما فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الخامس برصيد ٤١ نقطة .



٤-المنيا مع أسمنت أسيوط

يخوض فريق أسمنت أسيوط مباراة صعبة أمام فريق المنيا بقيادة نبيل محمود الشهير ب “رامبو “على استاد بترول أسيوط .

ويسعى فريق الأسمنت للفوز والخروج من سؤء النتائج ،والمنافسة علي التواجد وسط الكبار وضمان البقاء بدورى المحترفين .



يدخل فريق أسمنت أسيوط اللقاء وهو بالمركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة، بينما فريق المنيا في المركز السادس برصيد ٣٤ نقطة .

٥-الألومنيوم مع الفيوم



على ملعب الأسيوطي يقام لقاء الفيوم أمام فريق الألومنيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



يدخل الفيوم اللقاء وهو بالمركز الثانى عشر برصيد ٢١ نقطة، بينما فريق الألومنيوم صاحب المركز الثامن ٣٢ نقطة.



٦-كيما أسوان مع مركز شباب طامية

يحل فريق كيما أسوان بقياده عيد مرازيق المدير الفنى للفريق ضيفا علي نظيره مركز شباب طاميه بقيادة نادر السيد ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



يدخل كيما أسوان اللقاء محتلا المركز السابع برصيد ٣٤ نقطة ،بينما يحتل فريق طامية المركز الثالث عشر برصيد ١٨ نقطة .



٧-الشبان المسلمين بقنا مع ديروط



يستضيف فريق الشبان المسلمين بقنا نظيره فريق ديروط بمعلب شبان قنا ،ضمن مواجهات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يدخل فريق شبان قنا اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد ٢٥ نقطة ، بينما يدخل فريق ديروط اللقاء محتلا المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة، ويقاتل فريق شبان قنا لخطف الثلاث نقاط ليقاسم فريق ديروط بالمركز التاسع .



٨-تليفونات بنى سويف مع المدينة المنورة

يستضيف فريق تليفونات بنى سويف نظيره فريق المدينة المنورة بالملعب الفرعى بمنتجع الاسيوطي ،ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



يدخل فريق التليفونات اللقاء محتلا المركز قبل الأخير برصيد ١٧ نقطة، بينما يدخل فريق المدينة المنورة اللقاء برصيد ١٦ نقطة متذيلا مؤخرة الجدول .