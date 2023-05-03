رئيس مجلس إدارة بيراميدز لـ الكاوتش يكشف لصدى البلد حقيقة إغلاق مصنعه

أكد المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية، عدم إغلاق مصنعه في المنطقة الصناعية ببورسعيد، وأنه يسعى لتطويره ولا يعني من أي مشكلات.

كما نفى المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية، في تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" تسريح العمالة، وأكد أن ما يتردد من أنباء في هذا الإطار مجرد شائعات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروامؤخرًا أنباءً عن إغلاق مصنع بيراميدز والاستغناء عن العمالة بسبب التحديات الاقتصادية، وأن مالك المصنع يستعد لنقل أعماله إلى الخارج (المملكة العربية السعودية)، وهو ما نفاه المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية، موضحا أن ما يخطط له هو إقامة مصنع لإطارات سيارات النقل والملاكي في الفترة المقبلة.

وأكد أن المصنع في المنطقة الصناعية ببورسعيد يعمل بشكل طبيعي، وعلى عكس ما يروج من شائعات، قال المهندس إبراهيم جودة إننا نسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال العام الحالي، وشدد على أنه لا يواجه أي مشكلات.

وعن عدد العاملين في المصنع، قال المهندس إبراهيم جودة يعمل لدينا نحو 1.500 عامل ومع زيادة الطاقة الإنتاجية التي نستهدفها من المقرر أن يتضاعف العدد.

وفي تعليق له نفى الخبير في أسواق السيارات محمود خيري، أنباء بشأن إغلاق مصنع بيراميدز لإطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية.

كتب محمود خيري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه واجه أسئلة كثيرة في هذا الشأن وتم نفيها مؤكد أنه ضد البيرواقراطية: "اتسألت من أول يوم قولت مقفلش ومش هيقفل، أنا قولت من قبل 100 مرة إنى ضد البيرواقراطية والعراقيل وإن المنظومة الإدارية بحاجه لتعديلات ودى عقبة بوجه استثمار أبناء البلد قبل الأجانب بس كمية كبيرة من ترويج الشائعات شيء غريب الصراحة ويشكك فى نوايا البعض".

وأكد ما قاله المهندس إبراهيم جودة أن "المصنع هيتوسع للمرحلة الرابعة في سبتمبر ويتطور فى خطته لإنتاج إطارات الملاكى والنقل، وحذر من خطورة ترويج الشائعات.

10 آلاف إطار موتوسيكل وجرارات زراعية

وكان المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز قال في تصريحات تليفزيونية سابقة إن المصنع ينتج 10 آلاف إطار موتوسيكل وجرارات زراعية وسيارات فان يوميًا، وخط انتاج الشمبر الداخلي وينتج 18 ألف قطعة يوميًا، وخط آخر لإنتاج 30 طن من المطاط للاستخدام اليوم، وأنه يستورد المطاط الطبيعي من إفريقيا أو شرق أسيا، أما المطاط الصناعي فيأتي من روسيا ويستخرج من البترول.