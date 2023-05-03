جولة توعوية لطلبة كلية العلوم بمحطة مياه شرقي بالإسكندرية

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية بتنظيم زيارة لطلبة كلية العلوم بمحطة مياه شرقي للتعرف على مراحل تنقية المياه والجهود المبذولة من الشركة في توصيل مياه الشرب وخلال الزيارة قامت الإدارة بتنظيم لقاء توعوي عن ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وعلي هامش الزيارة عُقد لقاء توعوي عن التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية ودور الفرد والمجتمع في الحد من تلك الآثار.



كما تم التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهميتها فى تطوير المجتمع الريفى وأيضا تم شرح طرق غسيل السجاد بدون إهدار للمياه.

وفى نهاية اللقاء تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات الحاضرين.