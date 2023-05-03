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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة إغتيال بوتين.. المتحدث باسم الرئيس الأوكراني يصف ما فعلته موسكو بالخدعة

صدى البلد

قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم في تصريحات لشبكة سي إن إن، إن ما حدث في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا.

وردا على الهجوم الروسي الذي استهدف الكرملين قال عضو مجلس الدوما الروسي سيرغي ميرونوف، بأن الهجوم على الكرملين سبب مباشر للحرب وتصفية القيادة السياسية الأوكرانية.

كما أضاف مسؤول روسي، أنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة ⁧‫الرئيس الأوكراني زيلينسكي‬⁩.

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي‬⁩ منذ قليل، إن قريبا ستكون لدى كييف عمليات هجومية واسعة النطاق. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد أعلنت الرئاسة الروسية، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين. 

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين. 

كما نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.

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