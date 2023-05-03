اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفير الألماني يؤكد التزامهم مع شركائهم بتوافر المعلومات

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، اليوم 3 مايو، أدلي سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان بالتصريح التالي:



"في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي نحتفل به اليوم أود أن أؤكد على أهمية الإعلام المستقل والتعددي بالنسبة للاستقرار والتعايش في المجتمع: حيث يقوم الصحفيون باستقصاء الأشياء وإلقاء الضوء وتحفيز النقاشات ومن ثم يعملون على ضمان حقنا في الحصول على المعلومات وتكوين الرأى ويساهمون إسهاما لا غنى عنه في الحوار والتفكير وتفتق القدرات".

وتابع السفير الألماني:"فالعاملين في مجال الإعلام يتعرضون للأسف لضغوط متزايدة في أنحاء كثيرة من العالم. ترتبط حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات ارتباطًا مباشرًا بالحق في حرية التعبير كأساس لمجتمع مستقر. وعليه فإن تلتزم ألمانيا بشدة مع شركائها بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين. ونحن نقف إلى جانب كل أولئك الذين يدافعون عن هذه المبادئ في مصر وفي جميع أنحاء العالم.