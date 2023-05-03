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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي علي تذيع حلقة مع الراحل مصطفى درويش .. غدا

انجي علي
انجي علي

قررت الإعلامية انجي علي إذاعة لقاء سابق مع الفنان الراحل مصطفى درويش على نجوم FM 100.6 غدا فى برنامج أسرار النجوم.

 

وسيتم الخميس المقبل استضافة الفنانة إيمان العاصي والتي كان من المفترض أن تكون ضيفة إنجي علي في حلقة الغد.

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يذكر أن تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر وفاة الفنان مصطفى درويش أمس بسبب تعرضه للوفاة المفاجئة فى سن صغير مما جعل كثيرون يتسائلون عن سبب الوفاة 

وفي الحقيقة توفى الفنان مصطفى درويش نتيجة الإصابة بـ السكتة القلبية أو ما يطلق عليه الموت المفاجئ وللأسف أصبح منتشرا بشكل واسع بين الشباب فى الفترة الأخيرة.

 وحزن الجمهور على السوشيال ميديا وعلى أرض الواقع بشكل كبير على  وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر 43 عاما فقط وتبادلوا الدعوات له ولأسرته بالصبر 

 

 

 

الفنان مصطفى درويش أسرار النجوم السوشيال ميديا مصطفى درويش

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