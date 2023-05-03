مؤسس حركة 6 أبريل بين المشاركين في أولى جلسات الحوار الوطني.. صور

تشهد أولى جلسات الحوار الوطني المنعقدة الآن مشاركة عدد كبير من رجال الدولة ورموز الحركة المدنية والسياسية، والمجتمع المدني والنشطاء في العمل العام ومن بينهم الناشطة السياسية أسماء محفوظ، ومؤسس 6 أبريل أحمد ماهر.

ويجري الأن عرض لأهم ما قام به مجلس أمناء الحوار الوطني منذ الإعلان عنه قبل عام ومنذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار وطني شامل يشمل جميع المصريين.

وانطلقت قبل قليل، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أولى جلسات الحوار الوطني، والتي تجمع كافة شركاء الوطن من رجال السياسة والرياضة والفن والاقتصاد وغيرها من الفئات.

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في الحوار الوطني مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأن الهدف هو الاتفاق على ما يحقق أحلام المصريين

وعرض فيلم تسجيلي يتضمن المراحل التي مر بها الحوار الوطني منذ انطلاقه قبل عام وأهم المحاور التي يتضمنها.

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