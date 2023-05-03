السعودية.. وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في السودان مع أبو الغيط



بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الأربعاء)، في اتصالاً هاتفياً، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اخر تطورات الأوضاع في السودان.

وجرى خلال الاتصال، تناول الطرفان الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية السودان وشعبه الشقيق.

وكان وزير الخارجية السعودي في وقت سابق اجري اتصالاً هاتفياً برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها؛ بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

كما تم بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.