"إيه رأيكوا".. حلا شيحة تستفتي جمهورها في العودة للتمثيل

أخذت الفنانة حلا شيحة، رأي جمهورها في العودة إلى التمثيل من خلال حسابها على إنستجرام.

ونشرت صورة من فيلم اللمبي، وكتبت “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

وأشادت الفنانة حلا شيحة، بأغنية محمد رمضان الجديدة «TMO»، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالتعاون مع عصام النجار وجيمز.

حلا شيحة تشيد بأغنية محمد رمضان:

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية «الاستوري»، على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جزءا من الأغنية، معلقة: «أحب هذه الأغنية».

وكانت الفنانة حلا شيحة فاجأت متابعيها بنشر صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون بالحجاب مجددا.

وظهرت حلا شيحة، بإطلالة جديدة، وأثارت الجدل بعدم ارتدائها الحجاب، وهو ما دفع الجمهور كان تعليقات كان منها: "مش هتتحجبى تانى ولا ايه".

وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا من قبل صورتها دون حجاب، وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".