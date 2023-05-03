مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

عاد مسلسل نتفليكس الشهير Firefly Lane لتصدر قوائم مشاهدة المنصة العالمية، بعد طرح الجزء الثاني من موسمه الثاني منذ أيام، ليسدل الستار على قصة بطلتيه تالي هارت وكيت مولاركي.

مسلسل Firefly Lane يحتل المرتبة الثالثة في قائمة المشاهدات الدرامية الخاصة بمنصة نتفليكس، وتدور أحداثه حول صديقتين جمعتهما الصدفة ليقيما في منزلين متجاورين، وربطتهما علاقة خاصة طوال سنوات حياتهما.

تلعب كاثرين هيجل بطلة Firefly Lane دور تالي هارت الإعلامية الشهيرة التي امتلكت مقومات الشهرة والنجاح طوال حياتها، فيما اكتفت صديقتها سارة تشالك التي تلعب دور كيت مولاركي لتكون ظلا بجانبها، وتمتلك كلا منهما مقومات نجاح ومعايير مختلفة للحياة.

مسلسل Firefly Lane يشارك في بطولته كل من بن لاوسون، أليسا سكوفبي، روان كورتيس، وغيرهم، وهو مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم.

ونال المسلسل حوالي 44 مليون ساعة مشاهدة في الفترة من 24 حتى 30 أبريل، عبر منصة نتفليكس، وهو رقم من المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة.