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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

مشاهد من The Crown
مشاهد من The Crown

كشفت منصة نتفليكس عن الصور الأولى من الموسم السادس لمسلسلها الناجح The Crown، قبل عرضه في نوفمبر المقبل بحسب ما هو متوقع، رغم عدم الإعلان رسميا حتى الآن. 

 

وكشفت الصور عن لقطات من The Crown في موسمه المقترب، خاصة الممثل والممثلة اللذان يقومان بدور الأمير ويليام وكيت ميدلتون وبداية قصة حبهما. 

 

مسلسل The Crown

 

ويروي مسلسل " The Crown - ذا كراون " قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي شكلت فترة حكمها.

 

كما تُظهر أحداث مسلسل the crown مرحلة العقد الجديد في حياة العائلة الملكية والتي تواجه فيها أكبر تحدٍ حتى الآن؛ حيث يشكك الشعب بدور العائلة في بريطانيا خلال فترة التسعينيات.

 

في ذلك الوقت ( التسعينيات )، وبينما كانت الملكة إليزابيث الثانية ( والتي تلعب دورها إيميلدا ستانتون) تقترب من الذكرى الأربعين لتنصيبها، فإنها كانت تتأمل في عهدٍ شمل تسعة رؤساء وزراء آنذاك، وظهور وانتشار قنوات التلفزيون، وتصدّع الإمبراطورية البريطانية. ومع ذلك فإن هناك تحديات جديدة تلوح في الأفق حيث يشير انهيار الاتحاد السوفيتي ونقل السيادة في هونغ كونغ إلى تحول زلزالي في النظام الدولي يمثل عقبات وفرصًا في نفس ذات الوقت.

 

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