انتهاء موسم نجم باريس سان جيرمان مع الفريق

أعلن نادى باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، انتهاء موسم مدافعه البرتغالي نونو مينديز بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة لوريان الأخيرة بالدوري الفرنسي.



وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي إن مينديز خضع لفحوصات طبية والتي أكدت إصابته في أوتار الركبة اليمنى العلوية.

وأضاف أن مينديز لن يعود حتى نهاية الموسم بعد إصابة أوتار الركبة.

وخسر باريس سان جيرمان في مباراته ضد لوريان والتي أقيمت يوم الأحد الماضي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 75 نقطة ويتبقى له 5 جولات، ويليه مارسيليا وصيفًا 70 نقطة.

