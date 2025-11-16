ملحق المونديال.. نجم سوبر بديل رونالدو في لقاء البرتغال وأرمينيا

يلتقي عصر اليوم الأحد منتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز منتخب أرمينيا في البرتغال في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز الإستعانة بخدمات غونسالو راموس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون بديلا للدون كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم ضد أرمينيا في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.



وتلقى منتخب البرتغال خسارة أمام منتخب آيرلندا بهدفين دون رد في الملحق الأوروبي بكأس العالم 2026 وتم طرد الدون كريستيانو رونالدو بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

وكان رونالدو قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي خسرها المنتخب البرتغالي بهدفين دون رد، في واحدة من اللقطات النادرة بمسيرته الدولية الطويلة.

ويُعد الطرد الذي تعرض له رونالدو أمام أيرلندا حدثًا استثنائيًا في مسيرة اللاعب صاحب الـ40 عامًا، الذي نادرًا ما يغادر الملعب مطرودًا، لكنه الآن سيغيب عن لقاء مصيري قد يحدد مصير المنتخب في الطريق نحو مونديال 2026.

ويتصدّر المنتخب البرتغالي مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه منتخب المجر بـ8 نقاط، ثم أيرلندا بـ7 نقاط، وأرمينيا بثلاث نقاط، ما يجعل مواجهة الأحد حاسمة في سباق التأهل.

ويحتاج منتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبرتو مارتينيز إلي الفوز أمام نظيره منتخب أرمينيا في مباراة اليوم الأحد من أجل التأهل إلى نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026.