واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
رياضة

ملحق المونديال.. نجم سوبر بديل رونالدو في لقاء البرتغال وأرمينيا

يسري غازي

يلتقي عصر اليوم الأحد منتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز منتخب أرمينيا في البرتغال في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

وتنطلق مباراة منتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز ونظيره منتخب أرمينيا في البرتغال في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز ونظيره منتخب أرمينيا في البرتغال في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز الإستعانة بخدمات غونسالو راموس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون بديلا للدون كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم ضد أرمينيا في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.


وتلقى منتخب البرتغال خسارة أمام منتخب آيرلندا بهدفين دون رد في الملحق الأوروبي بكأس العالم 2026 وتم طرد الدون كريستيانو رونالدو بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

وكان رونالدو قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة التي خسرها المنتخب البرتغالي بهدفين دون رد، في واحدة من اللقطات النادرة بمسيرته الدولية الطويلة.

ويُعد الطرد الذي تعرض له رونالدو أمام أيرلندا حدثًا استثنائيًا في مسيرة اللاعب صاحب الـ40 عامًا، الذي نادرًا ما يغادر الملعب مطرودًا، لكنه الآن سيغيب عن لقاء مصيري قد يحدد مصير المنتخب في الطريق نحو مونديال 2026.

ويتصدّر المنتخب البرتغالي مجموعته برصيد 10 نقاط، يليه منتخب المجر بـ8 نقاط، ثم أيرلندا بـ7 نقاط، وأرمينيا بثلاث نقاط، ما يجعل مواجهة الأحد حاسمة في سباق التأهل.

ويحتاج منتخب البرتغال بقيادة الإسباني روبرتو مارتينيز إلي الفوز أمام نظيره منتخب أرمينيا في مباراة اليوم الأحد من أجل التأهل إلى نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

رونالدو منتخب البرتغال منتخب ارمينيا باريس سان جيرمان ملحق المونديال

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ندوة خالد النبوي

ندوة كاملة العدد .. جماهير وفنانون يحتفلون بخالد النبوي في مهرجان القاهرة السينمائي

ندوة خالد النبوي

خالد النبوي: جلست مع بهاء طاهر قبل تصوير واحة الغروب بثلاثة أشهر.. وكاملة أبو ذكري عبقرية

ندوة خالد النبوي

خالد النبوي: رفضت ارتداء ملابس غير لائقة بأعمالي الأجنبية وناقشتهم في مغالطات القصص

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

