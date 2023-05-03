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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"حياة كريمة" تعلن تقديم الدعم للحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته ومساندة مسيرة الإصلاح

حياة كريمة
حياة كريمة

تُثمن مؤسسة "حياة كريمة" جلسات الحوار الوطني التي انطلقت اليوم الأربعاء، إيمانًا منها بأهمية الملفات التي تناقشها جلساته، والتي على رأسها ملف التنمية واهتمامه بطرح القضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

 

وتعتبر المؤسسة نفسها جزءً لا يتجزأ من الحوار الوطني، وبدورها تقدم كامل الدعم للحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته من أجل دعم مسيرة الإصلاح ومواجهة التحديات العالمية الحالية.


كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني بعد دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه يوم إفطار الأسرة المصرية العام الماضي في 2022، كما استجابت لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وأطلقت سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة لكافة فئات المواطنين في قري الريف المصري، والاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين.

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