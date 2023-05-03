محلل: الرئيس لن يترك الشعب دون تأمين مستقبله السياسي لاختيار حكامه ودستوره

أشاد المحلل السياسي، أحمد رفعت، بانطلاق الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني؛ مؤكدًا أن مصر بصدد مرحلة جديدة من العمل العام؛ بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

وقال رفعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العمل السياسي واسع بمصر؛ الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت أمام الحوار الوطني؛ حتى انطلاق أولى جلساته.

وأضاف المحلل السياسي، أن اليوم شاهدًا على ثمّار جهود القائمين على أعمال جلسات الحوار الوطني، موضحًا أنه على الجميع تحمل مسؤولياته؛ والوقوف إلى جانب الوطن في ظل الظروف الحالية.

وأوضح أحمد رفعت، أن مصر تحمل ميراثًا ثقيلاً من عهود سابقة، ولابُد أن يتحلى الجميع بالوعي تجاه قضايا الوطن، مؤكدًا أن الحوار الوطني اختبار حقيقي على قدرة الدولة المصرية والقائمين على الحوار الوطني على تحمل اختلاف الآراء مهما بلغت حدتها.

ولفت المحل السياسي، إلى أنه يُحسب للمؤتمر الوطني فتح المجال أمام الجميع للتحدث كما يشاء؛ على الهواء مباشرة، ودون أن تكون كلمات الحضور مُسجّلة.

وأشار أحمد رفعت، إلى أن بعض الكلمات بالحوار الوطني كانت تدغدغ المشاعر، وتُسجّل للتاريخ؛ لكنها لا تستند لمعلومات حقيقية على الأرض، كما أن بعض الكلمات الأخرى كانت غير مرتبة أو منظمة؛ ولا تستند لإحصائيات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لن يترك الشعب المصري دون أن يؤمن مستقبله السياسي؛ من أجل اختيار حكامه ودستوره.