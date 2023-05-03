السيسي: مصر دولة ديمقراطية تضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن مصر دولة ديمقراطية وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية بـ الحوار الوطنى، أن الدولة تبتغي من الحوار الوطنى صالح الوطن، ورسم ملامح الجمهورية الجديدة.

أمة مصرية

وأوضح الرئيس السيسي، أن دعوته للحوار الوطنى التى أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية؛ تأتى من يقين راسخ بأننا أمة مصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التى تتيح لها البدائل المتعددة؛ لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا.

وتابع الرئيس السيسي، أن مصر تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول.