المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى تلقى 130 ألف مقترح وطلب مشاركة

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أنه تم مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية فى تشكيل لجان الحوار الوطني.

وأضاف فوزى خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المذاعة عبر اكسترا نيوز، أن الشباب المصرى يشارك مشاركة واسعة في الحوار الوطني، وكذلك المرأة المصرية.

وتابع محمود فوزى، أن القضايا المقرر مناقشتها فى الحوار الوطنى، جاءت بناءا على رغبة المواطنين.

الحوار يستهدف جميع المصريين

وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحوار يستهدف جميع المصريين، المجتمع المدنى، رجال الدين، الإعلاميين، إعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، أن الحوار الوطني، استقبل 130 ألف طلب ما بين طلبات مشاركة، مقترحات.