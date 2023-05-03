عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

رضا حجازي
رضا حجازي

بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم الذي ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر منذ ساعات، للتعرف على القرارات النهائية الخاصة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وفي بداية كلمته أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا المؤتمر هو طمأنة الرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتشديد على أن مصلحة الطلاب في مقدمة أولويات الوزارة. 

وزير التعليم يعلن المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

حيث قال وزير التربية والتعليم : لا تغيير عما سبق إعلانه من أول العام الدراسي ، و سنجيب على استفسارات الجميع بدون تحفظ.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن ٨٥٪؜ من أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد والأسئلة المقالية لن تزيد عن ١٥٪؜ ، والتصحيح إلكتروني و الامتحان اوبن بوك مع وجود كتيب المفاهيم في اللجان. 

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كانت قد أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ نهاية فبراير الماضي ، مؤكدة أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 ، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15 ، وشددت الوزارة على أنه لن  يتم تعديل موعد بدء كل امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بسبب تفعيل التوقيت الصيفي ، مشددة على ان جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ في تمام التاسعة صباحا.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

البنك المركزي: 110 ملايين دولار زيادة في الاحتياطي النقدي على أساس شهري

بداية الهاوية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن تخلي العالم عن الدولار الأمريكي

ممنوع الوقفة هنا| خناقة مع بواب تفضح تجار مخدرات بـ4 كيلو هيروين

بقيادة أهلاوية.. الصفاقسي يتغلب على الترجي في الدوري التونسي

وزير التعليم يعلن المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

منافس الأهلي.. الترجي يخسر أمام الصفاقسي بقيادة حسام البدري في الدوري التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ