وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم الذي ينتظره جميع طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر منذ ساعات، للتعرف على القرارات النهائية الخاصة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2023.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا المؤتمر هو طمأنة الرأي العام بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتشديد على أن مصلحة الطلاب في مقدمة أولويات الوزارة.

حيث قال وزير التربية والتعليم : لا تغيير عما سبق إعلانه من أول العام الدراسي ، و سنجيب على استفسارات الجميع بدون تحفظ.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن ٨٥٪؜ من أسئلة امتحانات الثانوية العامة اختيار من متعدد والأسئلة المقالية لن تزيد عن ١٥٪؜ ، والتصحيح إلكتروني و الامتحان اوبن بوك مع وجود كتيب المفاهيم في اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كانت قد أعلنت جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ نهاية فبراير الماضي ، مؤكدة أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 ، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15 ، وشددت الوزارة على أنه لن يتم تعديل موعد بدء كل امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بسبب تفعيل التوقيت الصيفي ، مشددة على ان جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ في تمام التاسعة صباحا.