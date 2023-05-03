وزير التعليم يعلن المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023

اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان وضع امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم وضعها بطريقة علمية بواسطة بنوك الأسئلة الموجودة في المركز القومي للامتحانات

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي الان : ٣٠٪؜ من الاسئلة اسئلة بسيطة و ٤٠٪؜ من الاسئلة المستويات العقلية المتوسطة ، و ٣٠٪؜ من الأسئلة للمستويات العليا

اسئلة الثانوية العامة لن تصاغ في شكل ألغاز

وأضاف وزير التعليم : اسئلة الثانوية العامة لن تصاغ في شكل ألغاز بل تصاغ بطريقة علمية

واكد وزير التربية والتعليم انه تم تدريب ٣٠٠ الف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وقال : تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة ، وتم طرح نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية العامة على شكل امتحانات الثانوية العامة

كما شدد وزير التربية والتعليم على ان كتيبات المفاهيم سوف يتم طباعتها بشكل يتناسب مع أعداد طلاب الثانوية العامة

واكد وزير التربية والتعليم ان الوزارة حريصة على مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بإلغاء لجان الشغب و الغش ، و وقف التحويلات بين اللجان