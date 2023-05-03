ممنوع الوقفة هنا| خناقة مع بواب تقود لسقوط تجار مخدرات بحوزتهم 4 كيلو هيروين

تسببت مشاجرة بين حارس عقار ومستقلي سيارة ملاكي في الكشف عن عصابة خطرة ونشاطهم المشبوه بالاتجار في الهيروين بعدما اطلقوا النيران صوب حارس العقار وفروا هاربين إلا أن مباحث أكتوبر ألقت القبض على المتهمين بعد مطاردة مثيرة وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة ومبلغ مالي ضخم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بدوي إطلاق أعيرة نارية في الحي الثامن وسقوط مصاب، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة لبيان ملابسات الواقعة، انتقلت قوة أمنية الى مسرح الواقعة وتبين العثور على حارس عقار "بواب" ملقى على الارض مصابا بطلق ناري فتم نقله الى المستشفى لإسعافه.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إلى ان وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب وسيدة بعد تشاجرهم مع حارس العقار المجني عليه حيث تبين انه اثناء توقفهم بسيارة ملاكي أمام العقار الذي يحرسه المصاب طالبهم بالانصراف وعدم التوقف أمام العقار الا انهم رفضوا الانصراف.

أضافت التحريات التي ترأسها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن مشادة كلامية حدثت بين الطرفين وتطور الامر الى مشاجرة أنهاها أحد المتهمين باخراج سلاح ناري واطلاق الرصاص منه صوب حارس العقار وعندما سقط غارقا في دمائه فروا هاربين.

نشرت مباحث الجيزة عدة أكمنة ثابتة ومتحركة استهدفت المتهمين ونجحت قوة أمنية قادها المقدم أحمد السويركي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر في القاء القبض على المتهمين الأربعة وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام وزنها 4 كيلو جرام ومبلغ مالي قدره مليون جنيه وبمواجهتهم اعترفوا باتجارهم في المواد المخدرة وأن الهيروين أعدوهم لتوزيعه على عملائهم من تجار التجزئة والمبلغ المالي حصيلة نشاطهم المشبوه كما اعترفوا ان السيدة زوجة أحدهم.

تم تحرير المحضر اللازم وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.