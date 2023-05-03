النيابة تطلب تشريح جثة صبي مدينة نصر وتحريات المباحث عن الواقعة

كلفت نيابة مدينة نصر الجزئية، رجال المباحث بتحري واقعة مقتل صبي مدينة نصر بسبب خلافات مالية مع والده على يد عاطل، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وألقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل لاتهامه بقتل صبي مدينة نصر بسبب خلافات مالية مع والده.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغاً من صاحب سوبر ماركت قرر غياب نجله " ١١ سنة " من عزبة الهجانة.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث، وتبين من الفحص أن عاطلا وراء قتله بسبب خلافات مالية مع والد الطفل، تم ضبطه.

واعترف المتهم قيامه باستدراج الطفل المتغيب إلى السطح مكان سكنه بحجة سفره لمدة يومين ورغبته فى ترك كلب صغير للطفل للاعتناء بع وذلك حتى يقوم بطلب مبلغ مالى من والد الطفل نظير إطلاق سراحه.

كما قرر المتهم أمام رجال المباحث أنه فكر في التخلص من الطفل خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليه وخنقه حتى تأكد من وفاته ودفنه، عقب ذلك قمت بردم الجثة ببعض الرمال والحجارة المتواجدة أعلى السطح.

تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.